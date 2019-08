Panică în New York din cauza unor oale sub presiune. Oamenii au crezut că sunt bombe

S-a instalat panică la metroul din New York după ce un bărbat necunoscut a lăsat două oale sub presiune pe peronul unei staţii şi a dispărut.

Călătorii, speriaţi, au anunţat poliţia, care a izolat zona şi a trimis echipe de genişti ca să verifice dacă este vorba despre bombe artizanale.

Din fericire, oalele erau goale, dar autorităţile îl caută pe individ pentru a-l audia.

Alarma a fost dată la prima oră a dimineţii, după ce un bărbat a lăsat două oale pe peronul unei staţii de metrou din New York şi a dispărut. Când au văzut pachetele suspecte, călătorii au anunţat imediat poliţia, care a închis circulaţia şi a izolat zona.

Edward Delatorre, Poliţia New York: "Un pasager s-a apropiat de poliţişti şi le-a spus că este un pachet lăsat pe peron. Poliţiştii au reacţionat imediat şi au chemat întăriri şi apoi lucrurile s-au desfăşurat aşa cum ştiţi. Până acum s-a dovedit că era vorba despre două oale sub presiune. Una la mezanin şi una pe peron."

La scurt timp după începerea cercetărilor, anchetatorii au dat publicităţii câteva fotografii cu individul, care a fost surprins de camere de supraveghere.

John Miller, Poliţia New York: "În imagini vedem un bărbat cu vârsta între 20 şi 30 de ani, cu păr negru şi un coş de cumpărături. Lasă una dintre oalele sub presiune la nivelul superior şi pe cea de-a doua la nivelul de jos. Aşa că suntem interesaţi de această persoană şi am vrea să stăm de vorbă cu ea."

În cele din urmă, specialiştii au stabilit că oalele nu erau periculoase. Totuşi, în timpul operaţiunii, sute de oameni au fost nevoiţi să aştepte în stradă.

Oalele sub presiune au fost folosite în crearea unor bombe artizanale. În 2013, două astfel de dispozitive explozive au fost detonate în timpul maratonului din Boston. Atacul terorist s-a soldat cu moartea a trei persoane şi rănirea altor 264.

