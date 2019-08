Panică după erupția vulcanului Stromboli. Oamenii fug din calea norului de cenușă. VIDEO

Erupția a fost precedată de un zgomot puternic, care i-a alertat pe oameni, norul de cenușă ridicându-se, potrivit specialiștilor, până la o distanță de aproximativ 2 kilometri.

Norul de cenușă a fost surprins de o familie care se afla pe o barcă și care a fost nevoită să acționeze rapid pentru a-și salva viața.

Elena Schiera, o tânără de 19 ani din Palermo, Sicilia, a povestit întreaga scenă surprinsă cu telefonul mobil.

"Navigam la o distanță sigură, când, la un moment dat, am auzit un zgomot puternic și am văzut un nor negru care a apărut din crater și care a ajuns rapid în mare. Am mărit imediat viteza, dar pentru că barca era mică, viteza era limitată. Norul a ajuns pe mare și înainta rapid spre noi. În acel moment, s-a declanșat panica, dar tatăl meu a reușit să manevreze astfel barca încât să scăpăm cu viață", a declarat Elena Schiera, potrivit CNN.

Autoritățile nu au anunțat victime.

"Nu există informaţii în legătură cu persoane afectate (de erupţie) până în acest moment", au anunţat pompierii pe Twitter, adăugând că echipele acţionează pentru stingerea incendiilor.

We were just at #Stromboli volcano watching the small eruptions. We left and then this giant eruption happened! #volcano pic.twitter.com/gQHjXuH9l3