Pandemia de coronavirus pe glob. Situația de vineri, 20 martie. LIVE UPDATE

În toată lumea, numărul de cazuri confirmate a trecut de 244.000, iar cel al deceselor a depășit 10.000.

Ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus în Italia indică 3.405 morți. Doar joi au fost 427, depășind numărul cazurilor fatale raportate oficial de China. Numărul persoanelor testate pozitiv în Peninsulă a trecut de 41.000.

După Italia, Spania rămâne țara din Europa, cu cele mai grave probleme. Acolo, numărul celor care s-au infectat sare de 17.000 şi sunt deja peste 800 de morţi.

În Spania, în ultimele 24 de ore, numărul persoanelor infectate a crescut cu 30% la sută. Cel mai rău este în Madrid și în împrejurimi.

Epidemia de coronavirus a provocat moartea a 372 de persoane în Franţa, dintre care 108 noi decese în ultimele 24 de ore, 4.761 de pacienţi fiind în prezent spitalizaţi..

În Marea Britanie, premierul Boris Johnson este însă încrezător că ţara va putea depăşi impasul generat de coronavirus în cel mult 3 luni.

Michel Barnier: „În această criză foarte gravă care lovește întreaga lume și Europa în particular, criză coronavirusului, vreau să vă spun personal că am fost testat pozitiv cu Covid-19”,

.... a mărturisit Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii europene pentru Brexit. Este în izolare la domiciliu și nu are simptome.

Şi principele Albert de Monaco a anunțat că a fost testat pozitiv pentru coronavirus, dar conform comunicatului oficial, nu are simptome de boală, şi continuă să lucreze, din apartamentele sale private.

DESFĂȘURAREA EVENIMENTELOR DE VINERI, 20 MARTIE

UPDATE 08:40 - Bilanţul mondial al deceselor a depăşit pragul de 10.000

Numărul total al deceselor provocate de coronavirus la nivel mondial a depăşit pragul de 10.000, vineri, conform celei mai recente statistici întocmite de Centrul pentru Ştiinţa şi Ingineria Sistemelor (CSSE) al Universităţii Johns Hopkins din Statele Unite.

În total, 10.030 de persoane din totalul de 244.517 de cazuri confirmate la nivel mondial au murit din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus, potrivit CSSE.

Italia a înregistrat cel mai mare număr de decese, 3.405, conform acestei statistici. Printre alte ţări cu peste 100 de decese se numără China, Iran, Spania, Franţa, Statele Unite şi Marea Britanie, potrivit CSSE.

La 14 martie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a raportat că bilanţul deceselor asociate COVID-19 la nivel mondial a depăşit pragul de 5.000, cifra dublându-se în doar şase zile.

UPDATE 08:10 - A doua zi cu zero cazuri locale în China

Pentru a doua zi consecutiv, China nu a raportat vineri nicio nouă contaminare de origine locală cu coronavirus, în timp ce numărul cazurilor importate a atins un record, notează AFP.

Îngrădirea pandemiei în ţara asiatică, unde virsul a fost detectat în decembrie, oferă o rază de speranţă multor ţări care în prezent depun eforturi pentru a opri răspândirea COVID-19.

Numărul noilor morţi în decurs de o zi s-a redus semnificativ în ultimele săptămâni în China: numai trei decese au fost anunţate vineri de Ministerul Sănătăţii, cel mai scăzut de la primele bilanţuri din ianuarie.

De la debutul pandemiei, circa 81.000 de persoane au fost contaminate în ţara asiatică, dar în prezent mai sunt aproximativ 7.000 de bolnavi.

Principala îngrijorare a Chinei este în prezent să evite apariţia unui al doilea val epidemic pe teritoriul naţional odată cu persoanele contaminate care sosesc din străinătate.

Ministerul Sănătăţii a anunţat vineri un record de 39 de cazuri importate, faţă de 34 cu o zi înainte, ridicând totalul la 228.

UPDATE 08:00 - Prima româncă depistată cu coronavirus în Italia s-a vindecat

Din fericire, vin și vești bune care ne dau speranța. Daniela Buzatu, prima româncă depistată cu coronavirus în Italia, a anunțat vineri pe pagina sa de Facebook că s-a vindecat după ce două teste consecutive au ieșit negativ.

UPDATE 07:50 - Experții chinezi critică măsurile luate de Italia

Experţii chinezi veniţi să-i ajute pe italieni spun că autorităţile nu iau măsuri suficiente pentru a opri pandemia.

Sun Shuopeng, director executiv Crucea Roşie din China: „Aici în Milano şi implicit în regiunea Lombardia văd că nu aveți o politică strictă de blocare a orașului, deoarece transportul public funcționează normal în continuare, oamenii ies pe stradă în continuare, încă mergeţi la restaurant, petreceţi în hoteluri și nu purtați măști. În acest moment trebuie să opriţi toate activitățile economice și trebuie să reduceţi mobilitatea oamenilor. Toți oamenii ar trebui să stea acasă în carantină.”

Premierul Giuseppe Conte a anunțat că perioada de carantinăla nivel național va trebui prelungită dincolo de termenul inițial, care era sfârșitul acestei luni.

Autorităţile italiene iau în considerare înăsprirea măsurilor care restricţionează deplasările după ce date adunate de la telefoane mobile arată că prea mulți cutreieră străzile.

UPDATE 07:45 - Trupurile neînsuflețite ale bolnavilor de coronavirus din Italia sunt incinerate



Rachel Buchholz, american în Italia: „În Italia, crematoriile sunt deschise 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Ba chiar sunt nevoiți să țină sicriile unele peste altele în biserici, până când se face loc în crematorii. Oamenii mor singuri. Rudele nu sunt lăsate să-i mai vadă pentru ultima oară, pentru că virusul e atât de contagios.”

Orașul Bergamo - acum epicentrul pandemiei din Italia - este sufocat de numărul foarte mare de victime. Camioanele militare transportă sicrie cu trupuri neînsuflețite către alte localități din nordul Italiei.

Barbie Nadeau, corespondent CNN în Italia: „Media de vârstă a celor care au murit din cauza coronavirusului rămâne 80 de ani. Cei mai mulți dintre cei decedați, dacă nu chiar toți, aveau probleme medicale pre-existente, unii aveau chiar 2-3 patologii. Am aflat că, în marea majoritate a cazurilor, trec doar 8 zile între apariția simptomelor și deces.”

UPDATE 07:40 - Spitalele din Italia abia mai fac față pandemiei de coronavirus

Italia nu va scăpa, „mai devreme de trei luni”, de această pandemie ne spune virusologul care conduce serviciul de boli infecțioase al celui mai mare spital din Milano.

Un reportaj dramatic la secția de terapie intensivă a spitalul din Treviglio, unde sunt îngrijiți bolnavii în stare gravă, a fost realizat de un reporter italian pentru grupul TV Mediaset.

Reporter: „E dramatic, mai ales dacă starea lor nu se îmbunătațește. Familile nu-i mai văd, aud doar o voce necunoscută la telefon, care le spune cum evoluează starea pacientului. Și, uneori, cum s-a întâmplat noaptea trecută, în miez de noapte trebuie să-i suni și să le spui că pacientul a murit. Asta înseamnă că nu-i vor vedea nici măcar trupul neînsuflețit.”

Spitalele din Lombardia abia mai fac faţă. Mai grav este că resursa umană este aproape de epuizare.

Magda Tereblecea, asistent medical ATI în Italia: „Am fost copleșiți, nici noi n-am știut la ce să ne așteptăm. Frica de suferință pentru că noi știm, vedem zilnic foarte bine ce înseamnă suferință. Nouă ne este o frică cumplită să nu ajungem pe un pat de spital, oricât de curajoși am părea noi.”

UPDATE 07:35 - Boris Johnson crede că impasul va fi depășit în 12 săptămâni

Boris Johnson, premierul Marii Britanii: „Putem depăşi impasul în următoarele 12 săptămâni și sunt absolut sigur că putem "împacheta" coronavirusul în această țară, dar numai dacă vom urmă cu toţii pașii pe care i-am anunţat.”

În schimb, regina Elisabeta a II-a a ales să îşi ia măsuri de precauţie. Suverana a părăsit Palatul Buckingham şi s-a mutat pentru o perioadă la Castelul Windsor.

Asociațiile din industria britanică a turismului și distracțiilor spun că un milion de slujbe sunt în pericol din cauza pandemiei de coronavirus.

Patronii de cafenele, restaurante, teatre, caută cu disperare soluții pentru ca angajații să nu rămână pe drumuri. Ministrul Finanțelor promitre să-i ajute

Rishi Sunak, ministrul britanic de Finanțe: „Promit să fac tot ce este nevoie ca să sprijin economia în aceste timpuri de criză.”

Drept pentru care a promis 350 de miliarde de lire pentru a susține economia. Un anunț întâmpinat cu speranță de proprietarii de localuri și săli de spectacol, după ce premierul Johnson a îndemnat populația să nu mai iasă în oraș.

Julian Bird, CEO of the Society of London Theatre: „O să avem nevoie de împrumuturi garantate de stat. Sunt sute de mii de freelanceri în industria noastră. Şi toţi au nevoie de sprijin urgent.”

Totuși, un patron de cafenea se teme să mai ia noi împrumuturi pentru că în ultima perioadă duce lipsă de clienţi.

Ilir Havoli, proprietarul unei cafenele: „După anunţul de luni seară, a doua zi am avut o împuţinare cu 90% a clienţilor, iar azi este şi mai rău. Probabil luna asta o scoatem la capăt, dar dacă va continuă aşa, luna viitoare rămânem fără bani. E pustiu... Şi mi s-ar frânge inima să-mi concediez angajaţii.”

Londonezii sunt îndemnați insistent să muncească de acasă, să evite contactele sociale și transportul în comun, însă guvernul a dezmințit speculațiile potrivit cărora Londra ar putea fi închisă. Nu ne gândim la restricții de călătorie în și în afară Londrei - au dat asigurări oficialii.

UPDATE 07:30 - 40 de hoteluri din Spania vor deveni centre de carantină

Scott McLean, corespondent CNN în Spania: „Mă aflu într-o suburbie a Madridului unde ni s-a permis accesul într-o fabrică militară de produse sterile unde, în mod normal, se fac diverse articole farmaceutice pentru soldaţii spanioli trimişi în străinătate. Totuşi, din cauza pandemiei de coronavirus, li s-a cerut să producă doar paracetamol pentru tratarea febrei şi a durerilor şi gel dezinfectant pentru mâini, care e la mare căutare în toată lumea. Puteţi vedea pe aceşti paleţi produsele care aşteaptă să fie trimise către spitale din întreaga Spanie.”

Pentru a face faţă crizei, un hotel de 4 stele din Madrid a fost transformat în spital. Are aproape 400 de camere şi deja au fost aduşi primii pacienţi.

Este vorba de persoane aflate într-o stare mai puţin gravă, dar dacă va fi nevoie, în caz de urgenţă, pot fi duşi ulterior la cel mai mare spital din oraş, aflat la numai 10 minute distanţă.

Este primul din totalul de 40 de hoteluri care ar urmă să devină operaţionale pentru bolnavii de coronavirus.

Prin această măsură, se va lăsă mai mult loc în spitale pacienţilor mai grav infectaţi, mai ales că, potrivit specialiştilor spanioli, aici înaintea vârful epidemiei încă nu a venit.

În restul țării, toate hotelurile și unitățile de cazare au fost închise timp de 7 zile.

Guvernul de la Madrid a decretat sâmbătă starea de urgenţă, punând în aplicare o serie de măsuri drastice pentru a ţine populaţia în autoizolare.

UPDATE 07:25 - Franța a închis toate plajele de la Marea Mediterană

Autorităţile franceze au decis să închidă toate plajele de la Marea Mediterană, precum şi din Bretania şi Gironde. În plus, au avertizat că ar putea proceda la fel şi cu parcurile şi alte spaţii publice din Paris dacă cetăţenii nu înţeleg că trebuie să se izoleze pentru a opri răspândirea coronavirusului.

Melissa Bell, corespondent CNN în Franța: „Măsura de carantină în case pentru toţi locuitorii nu este ușor acceptată de populaţie. Cum am văzut deja în Italia şi în Franța au fost date amenzi pentru cei care nu aveau asupra lor documente care să justifice necesitatea ieşirii din casă pentru a merge la supermarket, de exemplu, sau la farmacie sau să meargă să ajute o persoană în vârstă. Este o carantină foarte bine controlată de autorităţi, dar cu care francezilor, ca şi multor alte naţionalităţi, le vine greu să se obişnuiască.”

Cine încalcă regulile este amendat pe loc cu 135 de euro. De la începutul carantinei au fost sancţionate peste 4.000 de persoane.

UPDATE 07:20 - Statul american California, plasat în carantină

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a decis joi seară să plaseze în carantină întregul stat şi pe cei 40 de milioane de locuitori pentru a întări lupta împotriva pandemiei de coronavirus, relatează AFP.

Este timpul pentru noi toţi, ca indivizi şi comunitate, să recunoaştem că trebuie să facem mai mult pentru a opri răspândirea COVID-19, a declarat el într-o conferinţă de presă.

„Interdepedenţa californienilor necesită să ordonăm oamenilor să rămână acasă la nivelul întregului stat. Directivă intră în vigoare în această seară”, a insistat Gavin Newsom.

UPDATE 07:15 - Xi Jinping: China este pregătită să conlucreze cu restul ţărilor

China este pregătită să „lucreze alături de toate celelalte ţări” în lupta mondială împotriva coronaviruslui, a afirmat agenţia oficială de presă Xinhua, citând o conversaţie între preşedinţii Xi Jinping şi Vladimir Putin, scrie AFP.

Această declaraţie a preşedintelui chinez i-a fost făcută omologului său rus în cursul unei convorbiri telefonice joi seară, ora Beijingului.

China „are dorinţa de a depune eforturi concertate cu Rusia şi toate celelalte ţări pentru (...) a păstra securitatea sanitară mondială”, a adăugat Xinhua.

Guvernul chinez a fost criticat de unele ţări că nu a acţionat destul de repede şi că a ascuns informaţii în faţa pandemiei.

UPDATE 07:10 - Donald Trump anulează summitul G7 prevăzut în iunie la Camp David

Preşedintele american, Donald Trump, a anulat summitul G7 prevăzut în iunie la Camp David din cauza pandemiei de coronavirus, a anunţat joi Casa Albă, notează AFP.

"Summitul liderilor G7 pe care Statele Unite urmau să îl organizeze în iunie la Camp David va avea loc prin videoconferinţă", a declarat Judd Deere, purtător de cuvânt al executivului american.

Casa Albă a precizat că, pentru a continua "strânsa coordonare" între cele şapte ţări, alte reuniuni prin videoconferinţă vor avea loc în aprilie şi mai.