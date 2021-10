Până unde a ajuns criza combustibilului din UK. Ce a pățit un șofer de cisternă care transporta ciment

Johnny Anderson

Criza combustibilului din Marea Britanie se agravează de la zi la zi. Șoferul unei cisterne care transporta ciment a povestit cum a ajuns să fie urmărit de zeci de mașini, pentru că șoferii credeau că transporta benzină.

Johnny Anderson transporta 44 de tone de mortar de la Bilston, Wolverhampton, la un șantier din Northamptonshire.

Când a ajuns la destinație, iar șoferii au realizat ce transporta acesta i-au reproșat că nu a oprit să le spună că nu transporta benzină, conform BBC.

„Nu am observat inițial, dar apoi pe autostradă am observat că nimeni nu mă depășea și am văzut un șir de aproximativ 20 de mașini în spatele meu. Când am stânga pe un drum care mă ducea la intrare, toate aceste mașini au făcut stânga cu mine”, a spus el.

El a povestit cum la un moment dat, după ce a o oprit primul șofer din șir l-a întrebat la ce benzinărie merge.

„Când am spus că nu merg la niciuna, el m-a întrebat ‘De ce nu?’ și când i-am spus că nu transport benzină mi-a spus că ‘Ai fi putut să te oprești și să ne spui că nu transporți benzină’”, a mai spus șoferul.