Opt persoane, inclusiv cinci copii, găsite împușcate într-o casă din sud-vestul Utah

Ofițerii au aflat despre faptele îngrozitoare, după ce au mers să facă un control de rutină la o casă din orașul Enoch, care se află la aproximativ 394 de kilometri sud de Salt Lake City, potrivit unui comunicat de presă al oficialilor orașului Enoch, scrie CNN.

Eight people, including five children, were found dead from gunshot wounds in a southern Utah home. Authorities did not provide more details or a motive for the killings. https://t.co/o5srYj6ilv