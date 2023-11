OpenAI s-a răzgândit. Sam Altman revine în funcția de director general

Pe lângă revenirea lui Altman, compania a fost de acord, în principiu, să reconfigureze Consiliul de Administraţie care l-a demis.

Fostul co-director executiv al Salesforce Bret Taylor şi fostul secretar al Trezoreriei SUA Larry Summers se vor alătura actualului director şi directorului general al Quora, Adam D'Angelo, a precizat OpenAI.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.