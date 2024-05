ONU: 800.000 de persoane de persoane au fugit din Rafah, de când Israelul a lansat invazia terestră în sudul Fâșiei Gaza

La Rafah, '800.000 de persoane (...) au fost forţate să fugă de când forţele israeliene au început operaţiunea militară în zonă pe 6 mai', a indicat pe reţeaua X şeful UNRWA, Philippe Lazzarini.

'Ca răspuns la ordinele de evacuare care le cereau oamenilor să plece spre aşa-zisele zone sigure, ei au plecat în principal în zonele din centrul (Fâşiei Gaza) şi la Khan Yunes (sud), inclusiv în clădiri distruse', a adăugat Lazzarini.

Once again, nearly half of the population of Rafah or 800,000 people are on the road, having been forced to flee since the Israeli Forces started the military operation in the area on 6 May.

In response to evacuation orders demanding people to flee to so-called safe zones,…