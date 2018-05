Omul de încredere al lui Kim Jong-un s-a întâlnit cu Mike Pompeo în New York

După această primă cină de lucru, cei doi vor purta noi discuţii şi joi. Generalul Kim Yong Chol este cel mai înalt responsabil nord-coreean care ajunge pe teritoriul SUA în ultimii 18 ani.

Obiectivul vizitei sale excepţionale este de a stabili dacă cele două ţări inamice sunt în măsură să definitiveze o ordine de zi acceptată bilateral pentru summitul programat pe 12 iunie în Singapore.

Dacă Washingtonul cere o "denuclearizare completă, verificabilă şi ireversibilă", în schimb, Phenianul refuză ca procesul să fie unilateral.

NEW: @StateDept releases photos of @SecPompeo meeting with North Korean Vice-Chairman Kim Yong Chol in New York City Wednesday evening. https://t.co/qUDvYrBfPX pic.twitter.com/XQa6Hof9ZL