Omagiu șocant postat pe Facebook de un frate care și-a ucis sora de 16 ani. „Tuturor ne va fi dor de tine. În special mie”

Connor Gibson, în vârstă de 20 de ani, a fost găsit vinovat, marți, de agresarea sexuală și uciderea lui Amber Gibson într-o pădure din Hamilton, South Lanarkshire, pe 26 noiembrie 2021.

Adolescenta fusese dată dispărută în acea seară, iar cadavrul ei a fost descoperit în zona parcului Cadzow Glen două zile mai târziu, scrie The Independent.

????The story of the vulnerable sister murdered by her own brother.

Amber Gibson was lured to a Lanarkshire park, her clothes removed, sexually abused & strangled by Connor Gibson.

The 16 year old victim’s final moments were captured in chilling CCTV footage.

????@SkyNews pic.twitter.com/RWMVU78DjR