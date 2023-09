Olena Zelenska, în fața Adunării Generale a ONU: „Cer întoarcerea a 19.000 de copii răpiţi"

Vorbind în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, Olena Zelenska a declarat că peste 19.000 de copii ucraineni au fost transferaţi cu forţa sau deportaţi în Rusia sau în teritoriile ocupate.

Până în prezent, doar 386 au fost aduşi înapoi.

Russia-Ukraine war live: Olena Zelenska calls for return of 19,000 ‘abducted’ children; Moscow reports drone attacks in Belgorod and Oryol https://t.co/a6W0mMemTn