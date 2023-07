Observatorul european Copernicus: Temperatura la sol a atins 60°C în Spania, în Extremadura

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) preconizează un val de căldură în toată zona mediteraneeană, cu temperaturi maxime care depăşesc 40°C.

Spania este deosebit de afectată de această caniculă.

La începutul săptămânii, un vârf de 45°C a fost atins la Loja, în Andaluzia.

Joi s-au înregistrat 41°C la Sevilla şi Cordoba.

#ImageOfTheDay

A #heatwave is ongoing in Europe ♨️

➡️Many records ????️ have been broken in Austria, France, Switzerland, Germany and #Spain

⬇️As measured by #Sentinel3 ????????????️, on 11 July the Land Surface Temperature exceeded 60°C in Extremadura ???????? #OlaDeCalor pic.twitter.com/mMvFmHTnet