O ucraineancă a dezvăluit întrebarea pe care o pun mereu soldații ruși în localitățile pe care le invadează. VIDEO

Ucrainenii au străpuns defensiva rusă și au reușit să recupereze teritorii vaste, inclusiv Lîman, un nod feroviar crucial, aflat la aproximativ 40 de km de Pisky-Radkivski.

Bătălia a durat doar o zi în Pisky-Radkivski. Atacul în forță și cu precizie al ucrainenilor i-a pus pe fugă pe invadatori, care s-au retras în nord-est.

Reporterul CNN Ben Wedeman a mers în Pisky-Radkivski și a stat de vorbă cu oamenii, pentru a aflat prin ce au trecut în perioada înc are localitatea a fost sub ocupație rusă. Puțini localnici au amintiri pozitive.

Stanislav taie o bucată de tablă ca să acopere ferestrele sparte de la casa surorii sale. „Mereu erau furturi în primăvară. Luau tot ce prindeau”, a spus el.

Mai la vale, Varvara și Raisa, două femei în vârstă, fac ceea ce au făcut în toată perioada cât orașul a fost controlat de ruși.

Varvara: „Doar stăm aici (pe bancă, în fața casei). Nu ne-au deranjat”.

Cealaltă spune însă că rușii erau agasanți, și repetau mereu aceeași întrebare.

Raisa: „Naziști, naziști. Întrebau mereu, unde sunt naziștii?”

Când a declanșat războiul, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că a lansat o „operațiune specială de demilitarizare și denazificare”. Soldații ruși au intrat în Ucraina căutând naziști în toate localitățile pe care le ocupau.

„Din prima zi, mi-am dat seama că am făcut cea mai mare greșeală din viața mea. Când am decis să plec în Ucraina, eram un patriot convins. Am crezut că acolo sunt formațiuni naziste, cum ar fi Sectorul de Dreapta, Aidar, Azov. Toate canalele de Telegram și TV au fost concepute pentru a ne pompa [chestiile astea] în creier. Dar chiar și când eram conduși peste graniță în Ural, mi-am dat seama că noi suntem ocupanții, noi eram fasciștii. Eu [...] stăteam pe bancheta camionului și mă uitam la scenele care treceau prin fața ochilor mei, la ceea ce lăsam în urmă, toate acele sate distruse din Harkov. Mi-am dat seama că, de fapt distrugeam o țară, împreună cu populația sa de civili”, a declarat în urmă cu câteva zile un soldat rus.

Poliţia ucraineană a afirmat, marţi, că a descoperit o "cameră de tortură" în Pisky-Radkivski, potrivit News.ro.

Printre obiectele găsite, potrivit Poliţiei, se numără un container plin de dinţi de aur extraşi.

"După eliberarea satului Pisky-Radkivski, locuitorii locali au raportat Poliţiei că în subsolul uneia dintre case erau ţinuţi prizonieri - locuitori locali, soldaţi ATO [Operaţiunea Antiteroristă] şi prizonieri de război din cadrul Forţelor Armate ale Ucrainei", a declarat Serhiy Bolvinov, şeful Departamentului de investigaţii al Poliţiei Naţionale din regiunea Harkov, într-o declaraţie pe Facebook.

Bolvinov a precizat că locuitorii din zonă au auzit ţipete constante din clădire.

"Anchetatorii şi procurorii lucrează pentru a stabili toate faptele care au avut loc în această cameră de tortură", a spus el.

Sursa: CNN Dată publicare: 05-10-2022 09:15