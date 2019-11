Gestul macabru făcut de o tânără în casa prietenei sale. ”Rudele mele erau înăuntru”

O femeie din Rusia i-a dat foc casei prietenei sale, în incendiu murind mare parte din familia acesteia.

Incidentul a avut loc în regiunea Volgograd. Potrivit anchetatorilor, Valentina, în vârstă de 24 de ani, a pătruns în casa prietenei sale, Tatyana, la mijlocul nopții, a udat ușa de la intrare cu benzină și i-a dat foc, potrivit crimerussia.com.

Alături de femeie, în locuință se mai aflau în acel moment tatăl acesteia, soțul ei, precum și trei copii, printre care și un nou-născut. Dintre aceștia, doar Tatyana și doi dintre copii au reușit să scape cu viață din flăcări.

"În timp ce dormeam am auzit că ceva a trosnit și am deschis imediat ochii. Am realizat imediat că era un incendiu. M-am ridicat să îmi caut copii, când a apărut soțul Valentinei, care m-a tras afară alături de doi dintre copii.

Am fost șocată, nu îmi venea să cred că rudele mele erau înauntru. Nici nu am putut să mă gândesc că cineva a dat

foc casei, am crezut că a fost un accident", a povestit femeia.

Tatyana nici nu a bănuit la început că prietena ei era cea care a dat foc casei și chiar a continuat să o ajute pe aceasta cu bani.

În cele din urmă, Valentina a fost convinsă de soțul ei să își recunoască fapta, iar acum riscă până la 20 de ani de închisoare.