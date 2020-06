O tânără a cumpărat ouă de la supermarket, dar acestea au făcut pui. Cum a fost posibil

O femeie din Marea Britanie a pus în incubator ouăle pe care le-a cumpărat dintr-un supermarket, iar trei dintre ele au făcut pui.

Charli Lello, o tânără de 29 de ani, din Hertfordshire, a pus mai multe ouă într-un incubator, iar în urma experimentului, trei dintre ouă s-au clocit și au ieșit pui de rață, relatează BBC.

Tânăra spune că i-a venit ideea după ce a văzut un videoclip postat de o persoană care a pus la incubator ouă de prepeliță cumpărate dintr-un supermarket.

„Singurul motiv pentru care am făcut asta este pentru că am fost trimisă în șomaj tehnic și am timpul necesar să-i cresc până la când nu vor avea nevoie de mine toată ziua”, a spus ea.

Un purtător de cuvânt al magazinului de unde Lello a cumpărat ouăle a transmis că acestea sunt fertilizate și sigure pentru consum și că nu există nicio diferență față de ouăle normale.