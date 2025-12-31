O stațiune de schi din Franța oferă acces gratuit pe pârtii în această iarnă. Care este motivul

Schiatul nu este tocmai vacanța care îți vine în minte atunci când te gândești la o escapadă prietenoasă cu bugetul.

Dar, în realitate, există multe modalități de a face acest tip de vacanță, adesea costisitoare, mai accesibilă din punct de vedere financiar – cu stațiuni avantajoase în țări precum Franța, potrivit Daily Mail.

Acum, o stațiune de schi a dus ideea de vacanță ieftină la un nou nivel – oferind schiat gratuit.

Stațiunea Saint-Colomban-des-Villards din Alpi a luat decizia fără precedent de a face schiatul gratuit în această iarnă.

Totuși, stațiunea franceză a luat această hotărâre dintr-o necesitate financiară, nu din generozitate față de iubitorii sporturilor de iarnă.

Micul sat din regiunea Savoie, situat la 1.100 de metri altitudine, se confruntă cu un deficit financiar tot mai mare în ultimii doi ani.

Pentru a evita pierderi financiare suplimentare, autoritățile au decis să nu mai vândă deloc cartele de transport pe cablu în această iarnă, cu scopul de a economisi bani.

Stațiunea este pe pierdere de aproape 25 de ani

Primarul localității, Pierre-Yves Bonnivard, a declarat că domeniul schiabil Saint-Colomban-des-Villards funcționează pe pierdere de aproape 25 de ani.

În 2025, doar deficitul operațional a ajuns la 1 milion de euro (872.740 de lire sterline), iar creșterea pierderilor este cauzată în mare parte de nesiguranța ninsorilor din zonă.

Primarul a declarat pentru Euronews: „Aproape 40% din bugetul orașului era folosit pentru a acoperi o activitate care mergea pe pierdere.”

Prefectura a ordonat municipalității să reducă drastic costurile de funcționare.

Situația s-a agravat atunci când Les Sybelles, a patra cea mai mare zonă de schi din Franța, s-a închis – Saint-Colomban-des-Villards făcuse parte din aceasta din 2003.

După numeroase încercări de a găsi soluții, s-a decis reducerea domeniului schiabil.

Astfel, s-a decis ca o parte a domeniului schiabil să devină gratuită.

Vânzarea cartelelor de schi ar fi necesitat personal pentru operarea caselor de bilete, cu un cost estimat între aproximativ 36.000 și 41.000 de euro (31.000–35.700 de lire) pentru sezon.

„Ne costă mai puțin”

Însă veniturile estimate din cartelele pentru începători ar fi fost de aproximativ 18.000 de euro (15.700 de lire) – așa că stațiunea va permite schiatul gratuit.

„De fapt, ne costă mai puțin să nu taxăm,” a spus primarul.

Per total, municipalitatea estimează că oferirea schiatului gratuit în acest sezon va costa între 150.000 și 200.000 de euro (131.000–175.000 de lire), de cinci ori mai puțin decât iarna trecută – făcând deficitul mult mai ușor de gestionat.

Rezultatele acestui experiment cu schiatul gratuit vor fi analizate la finalul sezonului, iar decizia privind continuarea acestui sistem va fi luată în luna aprilie.

