O sferă metalică misterioasă a apărut pe o plajă din Japonia. Zona a fost restricționată | VIDEO

O femeie din zonă a raportat marți la poliție că a găsit sfera pe o plajă din Hamamatsu, un oraș aflat la aproximativ 250 km de Tokyo. Aceasta a fost descrisă că fiind o „bila de fier” cu un diametru de 1,5 metri. Oficialii au restricționat rapid accesul într-o zonă care cuprinde o rază de 200 de metri.

Asahi News a precizat că obiectul este ruginit – de unde și presupunerea că este din fier – și are o proeminență asemănătoare unui mâner care i-ar permite să fie agățat de altceva.

