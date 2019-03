O școală s-a prăbușit. Mai mulți copii, blocați sub dărâmături. FOTO

Incidentul s-a produs la scurt timp după începerea orelor de curs, potrivit RT.

Autoritățile se tem că mulți copii au fost uciși sau sunt prinși sub dărâmături.

Potrivit primelor informații, cel puțin zece copii au fost salvați.

„Este posibil ca mulți oameni, inclusiv copii, să fie prinși sub dărâmături”, a declarat Ibrahim Farinloye, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale de Gestionare a Situațiilor de Urgență.

Clădirea avea apartamente rezidențiale pe celelalte două etaje.

Deocamdată nu se cunosc cauzele prăbușirii acesteia.

Ongoing rescue operations by the Lagos State Rescue Unit at the collapsed building at Ita-faji, Lagos Island. #LRU #LASG pic.twitter.com/LtW2pfxybT