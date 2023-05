O româncă din Germania s-a căsătorit cu ea însăși. "În afară de mine, nu am pe nimeni altcineva pe care să mă bazez"

Cu șase luni înaintea acestui eveniment, Lavinia Lazăr a fost cerută în căsătorie de bărbatul alături de care locuia într-un apartament și cu care își dorea să aibă copii, informează rbb24.de.

Din cauza neînțelegerilor, visul româncei s-a spulberat spulberat. Dezamăgirea a fost atât de mare încât femeia a luat o decizie absolut neașteptată.

"Am fost pur și simplu devastată. Am spus 'OK, în afară de mine, nu am pe nimeni altcineva pe care să mă bazez'. Am decis că mă voi căsători oricum. Și mă voi căsători cu mine însămi", e declarat Lavinia Lazăr.

Românca a spus "Da" în fața prietenelor, alături de care a sărbătorit marele eveniment într-un mic restaurant din Munchen.

"Am spus 'Da' și m-am uitat în ochii a 12 femei și a fost mult mai greu decât credeam. Mi-a fost foarte frică", a spus Lavinia, care a precizat că și-a luat "un angajament total cu mine".

Femeia, care are aproape 40 de ani, s-a născut în România, dar a studiat în Berlin, Germania, țară în care, în cele din urmă, a hotărât să se stabilească definitiv.

După ce s-a căsătorit cu ea însăși, Lavinia Lazăr a mai luat o decizie neașteptată. Românca a renunțat la jobul pe care îl avea și a decis să lucreze pe cont propriu. În prezent, ea consiliază cupluri.

Sursa: rbb24.de