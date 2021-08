O prezentatoare de televiziune din Afganistan susține că a fost scoasă din emisie de talibani. „Vă rog să ne ajutați”

„Cei care mă ascultă, dacă lumea mă aude, vă rog să ne ajutaţi pentru că vieţile noastre sunt în pericol”, a declarat în această înregistrare video Shabnam Dawran, prezentatoare la televiziunea publică RTA.

După ce au preluat puterea duminică, la finalul unei campanii militare de doar zece zile, talibanii au afirmat că vor respecta drepturile femeilor şi că acestea vor fi autorizate să primească o educaţie şi să muncească, respectiv că media vor fi independente şi libere.

Un alt responsabil taliban a transpus vorbele în fapte şi chiar s-a aşezat alături de o femeie jurnalistă pentru un interviu faţă în faţă.

Însă jurnalista a afirmat că ea nu a primit permisiunea de a munci în această săptămână, spre deosebire de colegii ei bărbaţi.

„Nu am renunţat după schimbarea de sistem şi am mers la birou, dar din nefericire nu m-au lăsat să intru, chiar dacă mi-am arătat legitimaţia", a mai spus ea în înregistrare.

Shabnam Dawran, Afghanistan’s National Radio Television news presenter: “I went to #RTA but they told me that the regime has changed. you are not allowed, go home". pic.twitter.com/xJ4XcpamRo