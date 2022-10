O plajă populară a devenit albastră după ce s-a umplut de o specie spectaculoasă de meduze, moarte din cauza vremii

Imaginile făcute joi, 6 octombrie 2022, pe plaja Maroubra au arătat cum vietățile albastre acoperă zone uriașe de nisip, potrivit news.com.au.

Fenomenul a apărut după ce furtunile au lovit coasta de est a Australiei, provocând un flux uriaș.

In other events, the bridges close to home are about to be swamped again, and blue bottles are swarming Bronte and Bondi… pic.twitter.com/DFHyrpsBb3

Locuitorii din zonă sunt avertizați că, deși meduzele sunt moarte, înțepăturile de la ele pot fi totuși incredibil de dureroase.

Animalele de companie trebuie, de asemenea, ținute departe de ele, deoarece chiar și atingerea lor poate fi periculoasă.

Celulele înțepătoare ale unei meduze albastre sunt independente de restul animalului, așa că cel mai simplu mod de a evita să fii rănit de ele este evitarea zonei.

When I first saw this photo I thought it was a bunch of plastic water bottles. This is actually many Portuguese man o’ wars! No wonder these guys are called blue bottles in some places. Let’s make blue bottles the only bottles found on our beaches!

????: susanprior on @inaturalist pic.twitter.com/nOaANeoFZ9