O persoană a murit, iar alte două sunt dispărute în urma unei alunecări de teren din Elveția, cauzată de ploi

Celelalte două persoane sunt încă dispărute, relatează AP.

O femeie a fost scoasă în viaţă dintre dărâmături, sâmbătă dimineaţă.

"Este o zi tristă", a declarat Ignazio Cassis, membru al Consiliului federal elveţian, după ce a mers în regiune pentru a-şi arăta solidaritatea cu victimele în numele guvernului federal elveţian.

In pictures: Heavy rain triggers floods and landslides in Switzerland's Alpine valley of Misox in Graubunden pic.twitter.com/Y2KUPghFG6