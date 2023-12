O moschee veche de câteva secole din Gaza este acum o ruină. Israelul a distrus-o imediat cum a aflat ce era ascuns acolo

Un oficial israelian, care a vorbit cu NPR sub rezerva anonimatului, a confirmat atacul și a declarat că în incinta moscheii se afla un tunel folosit de teroriști și că luptătorii Hamas din batalionul de elită Nukhba au folosit în mod regulat moscheea ca adăpost.

Distrusă de cutremure și cuceriri, și reconstruită de mai multe ori de-a lungul istoriei, moscheea a avut o istorie cu multe tradiții religioase.

Acum, moscheea centrală din Gaza, cu podelele acoperite cu mochetă albastră și vitraliile sale, este de nerecunoscut.

Imaginile publicate vineri de un site local de știri din Gaza și de municipalitatea orașului Gaza arată acoperișul moscheii dărâmat și sala principală acoperită de dărâmături, cu câțiva pereți arcuiți și un minaret deteriorat, dar încă intact.

Israelul afirmă că scopul său este de a elimina Hamas din Gaza pentru ca această grupare teroristă să nu mai comită un alt atac precum cel din 7 octombrie, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane în sudul Israelului.

Bombardamentele militare care au avut ca țintă Gaza au ucis peste 17.000 de persoane, spun oficialii din domeniul sănătății din Gaza, și au transformat o mare parte din centrul istoric al Gaza în ruine.

Moscheea Omari a fost inițial o biserică bizantină din secolul al V-lea, care a fost construită peste un templu mai vechi. A fost transformată în moschee în secolul al VII-lea, apoi în biserică cruciată în secolul al XI-lea și din nou în moschee în secolul al XIII-lea.

Elementele arhitectonice ale bisericii cruciate erau încă vizibile în moscheea din zilele noastre, iar o gravură a unei menorah evreiești pe o coloană a moscheii, despre care se crede că făcea parte inițial dintr-o sinagogă antică, a fost documentată cândva și a fost distrusă în ultimele decenii.

FOTO: Moscheea Omari din Gaza în aprilie 2022

Armata israeliană a cerut vineri și sâmbătă locuitorilor din cartierul din apropierea moscheii să părăsească zona, pentru a scăpa de război, dar mulți au rămas.

În timpul unei pauze în luptele dintre trupele israeliene și luptătorii Hamas de vineri, Mustafa Shahawani, în vârstă de 22 de ani, s-a aventurat cu un grup de rezidenți care locuiesc în apropierea moscheii pentru a examina pagubele din cartier. El a găsit piața tradițională de comerț cu aur, pentru cumpărarea și vânzarea de aur, distrusă, și a fost șocat când a dat peste moscheea din apropiere.

"Moscheea este acum o gaură", a declarat el pentru NPR. "Aici se țineau rugăciunile de sărbători, rugăciunile de Ramadan. Toate amintirile noastre erau acolo".

