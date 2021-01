O fetiță de patru ani din Regatul Unit a descoperit o urmă de dinozaur pe plajă. Cum arată. FOTO

Urma a fost descoperită pe o plajă din Bendricks Bay, în apropierea orașului Barry din Țara Galilor, relatează BBC.

Oamenii de știință consideră că descoperirea ar putea ajuta la stabilirea modului în care acești dinozauri mergeau.

Lily Wilder se plimba pe plajă cu familia ei în ianuarie 2020, când a descoperit urma conservată în nisip de peste 220 de milioane de ani.

Deși este imposibil de stabilit ce fel de dinozaur a lăsat urma, aceasta are o lungime de aproximativ 10 centimetri și cel mai probabil îi aparține unui dinozaur de 75 de centimetri înălțime.

Curatorul Muzeului Național din Țara Galilor, Cindy Howells, a descries descoperirea drept „cel mai bun specimen găsit pe o plajă”.

„Lily și Richard (tatăl ei) au descoperit urma. Lily a văzut-o când se plimbau pe plajă și i-a arătat-o. Când Richard a ajuns acasă și mi-a arătat poza, mi s-a părut că arată extraordinar. Richard a crezut că e prea frumos să fie adevărat. Am contactat experții și ei au preluat de acolo”, a spus Sally, mama fetei.

Dinozaurul care a făcut urma a fost descris drept „un animal slab”, care mergea în două picioare și vâna animale mici și insecte.

