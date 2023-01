O fetiță de 3 ani cu simptome de răceală, tratată cu sirop si trimisă acasă de medici. Boala cruntă de care suferea de fapt

Ilona Zahorszki, mama copilei, a spus că a cerut ajutor la cel puțin 10 medici, înainte ca fiica ei să fie diagnosticată cu leucemie, în ziua de Anul Nou, potrivit The Sun.

Copila a început să se simtă rău în august anul trecut. La început, fetița suferea simptome specifice răcelii, iar medicii au spus că este un lucru normal pentru copiii care încep grădinița și intră în colectivitate.

Totuși, răcelile au apărut tot mai des, o dată la două săptămâni.

În ciuda tuturor acestor aspecte, medicii au refuzat în continuare să o trateze.

Simptomele s-au agravat, iar fetiței i-au apărut erupții cutanate de culoare roșie pe picior și a făcut infecție urinară.

Totuși, ea și mama ei au fost ignorate de medici și trimise acasă.

„Am văzut mai mult de 10 doctori”, a declarat femeia.

Ulterior, starea copilei a devenit tot mai gravă.

Până la sfârșitul lunii noiembrie, copilul a ajuns să se lupte să meargă, iar până în decembrie era prea bolnavă pentru a merge la grădiniță, potrivit mamei ei.

Copila a început să aibă simptome noi, inclusiv o durere la picior, dar părinților ei li s-a spus că este o leziune a țesuturilor moi, apoi au fost anunțați că este o formă de artrită.

„Am fost trimiși acasă cu Calpol și Neurofen, dar nu i-au făcut niciodată teste de sânge”, a adăugat mama fetiței.

Spre sfârșitul lunii decembrie, pielea copilului a început să se decojească, iar temperatura a început să-i crească. I s-au prescris antibiotice și a fost trimisă acasă din nou.

În ajunul Anului Nou, fetiței i s-au făcut teste de sânge, iar medicii și-au dat seama rapid că este vorba despre leucemie.

Pe 5 ianuarie, copila a fost transferată la Spitalul Queen Elizabeth din Glasgow pentru chimioterapie.

