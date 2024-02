O fetiță care săpa o groapă pe plajă a murit după ce a fost înghițită de nisip

Greutatea nisipului a îngropat-o complet pe fată, în timp ce băiatul a fost îngropat până la piept. Un video obținut de CBS Miami a arătat mai multe persoane care au săpat în nisip în încercarea de a o salva pe fetiță, scrie New York Post.

Pompierii au fost văzuți folosind lopeți și scânduri pentru a îndepărta nisipul.

„A fost un accident de neînchipuit", a declarat pentru Miami Herald purtătoarea de cuvânt a Pompano Beach Fire Rescue, Sandra King.

Distressing moment frantic rescuers try to dig dying girl, 5, out of collapsed sand hole she was digging on Florida beach with boy, 7: Youngster later succumbed to her injuries

via https://t.co/JJgrrHwHNg https://t.co/0bHZFxoifT