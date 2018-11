O femeie şi-a aruncat bebeluşul pe fereastră pentru a îl salva. Ce s-a întâmplat cu micuţul

Clipe terifiante au fost surprinse în timpul unui incendiu izbucnit într-un complex de locuinţe din Dallas. O femeie şi-a aruncat bebeluşul pe fereastră, de la etaj, conştientă că era singura şansă de a-i salva viaţa.

Fetiţa a avut şansa să fie prinsă de un tânăr de 21 de ani, iar acum este la spital, alături de mama ei.

Violentul incendiu izbucnit în cursul serii ameninţa să devasteze clădirea cu apartamente din estul Dallas-ului. Înainte să ajungă pompierii, locatarii au încercat să se salveze, fiecare cum a putut.

Pentru o femeie de la etajul 2, singura şansă de a-şi salva bebeluşul a fost să-l arunce pe fereastra apartamentului, direct în braţele unui tânăr aflat în faţa blocului.

"A fost, probabil, cel mai dificil lucru pe care a trebuit să-l facă în viaţa ei, să-şi arunce bebeluşul. Era chiar un bebeluş, aruncat dintr-o clădire cu 3 niveluri", a declarat un pompier.

"Am mers direct către fereastră şi am văzut-o pe doamna de la etaj, care ţinea copilul în dreptul ferestrei. Când l-a aruncat, am reuşit să-l prind", a spus salvatorul.

Unul câte unul, locatarii a sărit pe saltelele aduse în grabă în dreptul ferestrelor. A fost singura modalitate de a se salva, confirma şi pompierii.

A ajutat mult şi faptul că pompierii erau la faţa locului, pregătiţi cu toate echipamentele.

Trei persoane, printre care şi un pompier, au suferit răni minore. Anchetatorii încearcă să afle cauza incendiului care a mistuit 24 de apartamente.

