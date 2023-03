O femeie s-a îndrăgostit de un criminal care și-a ucis cu brutalitate fosta iubită însărcinată. "Nu este un tip violent!"

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul TikTok, iar la scurt timp femeia a ajuns să-i trimită deținutului fotografii indecente, informează Daily Star.

Chelsea Birkett a mărturisit public că s-a îndrăgostit de Jacob Ferrero, despre care susține că "nu este violent", în ciuda faptului că acesta a fost numit "The Boogeyman" (n.r. - Bau-Bau) de către procurori.

Femeia, care are 30 de ani, și-a tatuat numele ucigașului în trei locuri de trupul său. Ea le-a răspuns dur celor care o critică pentru relația pe care o are cu cruminalul.

"Tot ce am făcut a fost să mă îndrăgostesc și să decid că vreau să arăt cât de fericită mă face acest lucru", a spus ea pe rețelele de socializare.

Pe lângă faptul că îi scrie zilnic prin intermediul e-mailurilor iubitului ei, Chelsea îi trimite și cadouri lui Ferrero la închisoarea din Ohio, acolo unde acesta va mai sta închis cel puțin încă 37 de ani.

Printre lucrurile pe care ea le-a trimis în închisoare se numără și o carte numită "How To Cope With Your Massive Penis" (n.r. - "Cum să faci față penisului uriaș").

În schimb, el îi trimite videoclipuri în care îi cântă la chitară.

Cei doi vorbesc atât de des la telefon încât facturile pe care Cheslea trebuie să le achite sunt uriașe.

"Nu spun că susțin ceea ce a făcut el și nici nu spun că accept așa ceva. Totuși, aleg să accept că este pedepsit pe asta", le-a spus ea celor care o critică pe rețelele de socializare.

După ce a aflat despre relația în care este implicat Ferrero, cea mai bună prietenă a victimei acestuia a reacționat dur.

Joy LaBarge, 30 de ani, a afirmat că deținutului nu ar trebui să i se lase nici măcar "un gram de fericire".

"Sunt șocată și dezgustată. Este un criminal cu sânge rece - nu ar trebui să i se permită să facă asta", a declarat, pentru The Sun, Joy LaBarge.

Unde a ascuns Jacob Ferrero trupul neînsuflețit al fostei sale iubite

În 2014, Jacob Ferrero, fost muncitor într-o fabrică, s-a certat cu Samantha Greenlee, iubita lui de atunci, care era însărcinată în trei luni.

La un moment dat, individul și-a ieșit minți. El a pus mâna pe o bâtă de baseball și a început să o loveascdă pe femei. Ba mai mult, Ferrero a sugrumat-o până când aceasta a murit.

După comiterea faptei, el a înfășurat cadavrul tinerei de 22 de ani într-o perdea de duș, apoi l-a pus într-o cutie pe care a ascuns-o într-o groapă.

Două zile mai târziu, în încercrea de a scăpa de probele care l-ar putea incrimina, el a dat foc apartamentului în care locuia alături de femeie.

Cu toate acestea, trecutul sumbru al lui Ferrero nu a speriat-o pe Chelsea. "Dragostea, într-adevăr, nu are limite", a declarat ea.

Chelsea Birkett, pasiune pentru deținuți

Chelsea, care anul trecut i-a spus "Da!" iubitului ei, a fost îndrăgostită de un alt deținut american, un hoț de mașini pe nume Levi.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , Dată publicare: 16-03-2023 10:59