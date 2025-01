O femeie a stârnit reacții controversate după ce s-a filmat în timp ce face cheesecake în avion. „Plin de bacterii”

O bloggeriță de gastronomie din Italia, Federica Rossi, a strâns aproape două milioane de vizualizări pe Instagram după ce a făcut un cheesecake de la zero în timpul unui zbor Ryanair, notează Metro.

Stând pe locul de lângă fereastră, influencerul culinar și-a pus măsuța în poziția de lucru, a scos toate ingredientele necesare și a început să realizeze ”capodopera culinară”.

În timp ce unii au considerat videoclipul amuzant, alții și-au pus întrebări legate de igiena pregătirii unui desert într-un avion.

„Ah, da, plin de germeni care circulă în aer”, „Dacă ai ști cât de murdare și dezgustătoare sunt acele avioane... te-ai gândi de două ori înainte să faci o prăjitură pe acele măsuțe.” – au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

Un însoțitor de zbor a declarat anterior pentru Metro că cel mai murdar loc din întreg avionul este de fapt măsuța pliabilă, deoarece este folosită pentru a mânca, pentru divertisment, citit, sprijinirea obiectelor și multe altele.

„Având în vedere utilizarea lor multifuncțională și faptul că echipele de curățenie au adesea timp limitat între zboruri, măsuțele s-ar putea să nu primească o curățenie amănunțită, ceea ce duce la o acumulare semnificativă de bacterii și viruși. Acest lucru le face un loc principal pentru transmiterea bolilor,” a precizat membrul echipajului.

Unii dintre urmăritorii Federicăi au criticat și lipsa de atenție față de cei care ar putea avea alergii la ingredientele folosite.

Totuși, Federica a respectat unele standarde de igienă, atât pentru ea, cât și pentru ceilalți.

Bloggerița a scris sub postare: „Am curățat înainte și mai ales după, mi-a luat 15 minute în liniște, nu am lăsat nici măcar o firimitură și am mâncat prăjitura cu cei doi prieteni care stăteau lângă mine.”

