O femeie a murit după ce „un val necinstit” a lovit o navă de croazieră. Alte patru persoane au fost rănite

Următoarea croazieră a navei a fost anulată, deoarece compania de turism investighează ce s-a întâmplat

Viking Polaris naviga spre stațiunea argentiniană Ushuaia, ca parte a croaziei sale Antarctic Explorer, când valul a lovit, miercuri, la ora locală 22:40, scrie Sky News.

Compania de turism a declarat că nava „a suferit avarii limitate” și a sosit în Ushuaia, la 1.926 de mile sud de Buenos Aires, fără alte probleme în după-amiaza următoare.

Un purtător de cuvânt a adăugat: „Cu mare tristețe am confirmat că un oaspete a decedat în urma incidentului. Am anunțat familiile celor răniți și le-am împărtășit cele mai profunde păreri de rău”.

Associated Press a citat autoritățile argentiniene spunând că pasagerul era o americancă în vârstă de 62 de ani. Fusese lovită de sticlă spartă când valul a spulberat geamurile cabinei.

Cei patru pasageri răniți au fost tratați de personalul medical de pe navă.

Viking l-a numit un „incident al unui val necinstit” și a fost declanșată o anchetă pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Valurile necinstite” sunt de obicei definite ca valuri care sunt de două ori mai mari decât înălțimea semnificativă a unui val normal din zona respectivă. Înălțimea semnificativă a valului este media celei mai înalte treimi din valuri - așa că un val necinstit este mult mai mare decât celelalte.

Citat în National Geographic, cercetătorul Tim Janssen a spus că unul dintre cele mai bune exemple este Valul de Anul Nou din 1995, când un val de 26 de metri a lovit o platformă petrolieră în Marea Nordului, în largul Norvegiei.

Viking a anulat următoarea plecare programată a navei - itinerarul 5-17 decembrie Antarctic Explorer - și a declarat că lucrează cu echipajul și pasagerii croazierei afectate pentru a-i ajuta să organizeze călătoria în continuare.

Viking Polaris, o navă care are facilități de lux și a fost lansată la începutul acestui an, are o capacitate de 378 de pasageri și 256 de membri ai echipajului.

Dată publicare: 04-12-2022 14:55