O femeie a fost ucisă de Rottweilerul fratelui ei. „Stătea ghemuit lângă ea de parcă ar fi fost prada lui”

O femeie în vârstă de 53 de ani din Italia a fost sfâșiată și ucisă de Rottweilerul fratelui ei vitreg. Un vecin a sunat la ambulanță și a anunțat că femeia cere cu disperare ajutorul.

Femeia se afla pe proprietatea fratelui său vitreg și avea grijă de câine, pentru că bărbatul se afla în vacanță cu soția.

„Am auzit-o gemând și cerând ajutor și am alergat repede să văd ce s-a întâmplat. Am ajuns la poartă, am deschis-o și am luat o mătură pe care am găsit-o la intrare. În acel moment câinele s-a îndepărtat puțin, apoi s-a ghemuit lângă femeie de parcă ar fi fost prada lui. Nu l-am mai putut muta de acolo. Ea era într-o stare jalnică. Era conștientă, mi-a răspuns și am încercat să o țin trează. Ea gemea și eu între timp am sunat după ajutor. I-am spus să stea nemișcată”, a povestit vecinul care a alertat serviciile de urgență, scrie Rotalianul.

Patrizia La Marca se afla într-o situație critică. Era acoperită de sânge din cauza mușcăturilor suferite la cap, brațe, piept și umeri.

Însă, timp de două ore, nimeni nu a putut interveni. Câinele nu permitea nimănui să se apropie de femeie.

Pentru ea, chiar dacă serviciile de urgență erau la fața locului, nu s-a mai putut face nimic și, ulterior, a decedat din cauza rănilor suferite.

„Corpul a fost practic sfâșiat, o situație clinică foarte gravă, niciodată nu s-a mai văzut așa ceva”, a explicat personalul prezent la fața locului.

Sursa: rotalianul.com Etichete: , , , Dată publicare: 09-04-2023 16:29