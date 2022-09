O femeie a consumat atât de mult alcool încât a uitat că a licitat pentru o casă - pe care a câștigat-o ulterior

Luana Ribeira, a participat la o licitație pentru o locuință din afara orașului Leeds, în timp ce era la serviciu.

Femeia în vârstă de 40 de ani a cheltuit banii pe locuință, deși nu cunoștea toate detaliile despre proprietate.

Ea se dusese cu ceva timp mai devreme să vadă casa cu un prieten care dorea să o cumpere. Cu toate acestea, ceva mai târziu, după ce a băut mult alcool, ea a participat la licitație și a câștigat fără să știe.

Luana, din Anglesey, Țara Galilor de Nord, a declarat pentru Daily Star: „M-am dus să văd o casă cu un prieten care era la licitație, dar prietenul meu nu a vrut-o, deoarece nu era într-o zonă bună”.

„Mi-a plăcut proprietatea și m-am gândit că ar putea fi cu adevărat minunată și o investiție bună. Ulterior, m-am dus la clubul de noapte unde lucram, am rămas după aceea și m-am îmbătat foarte tare”, a mai spus Luana.

Femeia a mai adăugat: „De fapt, nu îmi amintesc să fi făcut asta, dar se pare că am ajuns acasă a doua zi dimineață, am sunat agentul imobiliar, am făcut o ofertă și am luat casa”.

