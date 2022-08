O fană care a arătat steagul Ucrainei la un meci de tenis dintre două jucătoare ruse a fost dată afară. VIDEO

Femeia, originară din SUA, a fost poreclită Lola în presa locală americană. Jocul dintre Anna Kalinskaya și Anastasia Potapova a fost oprit, arbitrul i-ar fi spus fanei „Nu ești drăguță” și paznicul ar fi amenințat-o că cheamă poliția, potrivit Daily Mail.

Videoclipul care a apărut online în urma meciului îl arată pe arbitru ridicându-se de pe scaun pentru a vorbi cu Lola, care mai apoi a părăsit incinta meciului.

Oficialii au spus că dimensiunea steagului ar fi încălcat regulile, conform sursei citate.

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC