O familie a fost evacuată din avion pentru că fetița lor de 2 ani a refuzat să poarte mască

Compania aeriană United Airlines are o politică strictă privind purtatul măștilor de protecție la bordul aeronavelor sale, care se aplică tuturor călătorilor de cel puțin doi ani.

Eliz Orban a postat vineri o înregistrare pe rețelele de socializare în care se vede cum soțul ei încearcă să o convingă pe fetița lor să poarte mască, însă aceasta a refuzat și a devenit agitată. Bărbatul a luat-o apoi în brațe și i-a ținut masca pe față cu mâna, însă echipajul de bord i-a transmis că acest lucru nu este conform cu politicile anti-Covid ale companiei.

„Tocmai am fost dați jos din avion pentru că fiica noastră de doi ani nu vrea să își pună mască. Și ne-au interzis să mai zburăm vreodată cu United”, a spus femeia în lacrimi, la puțin timp după ce ea și familia ei au corobât din aeronavă.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop ???? pic.twitter.com/KXCICsBSMj