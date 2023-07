O companie aeriană a obligat 19 pasageri să coboare din avion "pentru că era prea greu să decoleze”. VIDEO

Avionul trebuia să decoleze la ora 21.45, pe 5 iulie, de pe aeroportul Arrecife din Lanzarote, însă a părăsit pista abia aproape de ora 23.30, din cauza greutății aeronavei și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Aeronava urma să aterizeze pe aeroportul John Lennon din Liverpool, relatează Mirror.

Cu câteva momente înainte de a decola, pilotul a anunțat că există o mică problemă. Mai exact, în loc să se îndrepte direct spre destinație, câteva persoane trebuie să rămână în urmă și să coboare din avion.

Unul dintre pasagerii de la bord a surprins momentul în care pilotul afirmă că din cauza condițiilor meteo, combinate cu greutatea uriașă a aeronavei, nu vor putea decola așa cum era planificat.

„Această aeronavă grea, combinată cu o pistă destul de scurtă și cu condițiile actuale nefavorabile de aici, din Lanzarote, rezultă imposibilitatea de a decola. Am stat împreună cu prim ofițerul meu superior și suntem foarte experimentați în acest domeniu și am mai făcut acest lucru înainte. Având în vedere că siguranța este prioritatea noastră numărul unu, nu există nicio posibilitate, în condițiile actuale de vânt, să putem ridica această aeronavă în aer. Există o serie de factori - este foarte cald, vântul nu este fantastic, direcția nu este grozavă. Acum, poate vă întrebați ce se va întâmpla în continuare și asta am venit să vă spun. Am vorbit cu echipa noastră de operațiuni și singura modalitate de a rezolva o problemă cu o aeronavă grea este de a o face puțin mai ușoară.Dacă este posibil, aș dori să rog până la 20 de voluntari să aleagă să nu zboare la Liverpool în seara asta. Dacă cineva dorește să se ofere voluntar, va exista un stimulent. Cifra actuală pe care ne-a oferit-o EasyJet este de până la 500 de euro pentru fiecare pasager care este dispus să nu zboare în această seară", a precizat pilotul aeronavei.

Pasagerii pot fi auziți spunând: „Vreau să merg acasă în seara asta."

Un purtător de cuvânt al EasyJet a confirmat pentru ECHO că 19 pasageri s-au oferit să renunțe la locurile lor.

„EasyJet poate confirma că 19 pasageri ai zborului EZY3364 de la Lanzarote la Liverpool, ieri seară, s-au oferit voluntar să călătorească pe un zbor ulterior, ca urmare a faptului că aeronava a depășit limitele de greutate pentru condițiile meteorologice. Aceasta este o decizie operațională de rutină în aceste circumstanțe, iar restricțiile de greutate sunt în vigoare pentru toate companiile aeriene din motive de siguranță. În cazul în care un zbor ar depăși limitele de greutate, solicităm pasagerilor să se ofere voluntari pentru a se transfera gratuit la un zbor ulterior, ceea ce s-a întâmplat cu această ocazie, iar voluntarii primesc compensații în conformitate cu reglementările. Siguranța și bunăstarea pasagerilor și a echipajului nostru reprezintă întotdeauna cea mai mare prioritate a EasyJet", a declarat purtătorul de cuvânt.

