Un membru al familiei a găsit-o pe tânără inconștientă în dormitorul ei pe 30 septembrie și a început să-i acorde primul ajutor, scrie Mirror.

Paige a fost apoi transportată de urgență la spital și ținută în comă indusă timp de opt zile, moment în care s-a constatat că dezvoltase un cheag de sânge de dimensiuni mari în creier, precum și mai multe cheaguri mai mici.

Medicii au suspectat o legătură cu pilulele contraceptive

Mama ei, Melissa Thackeray, susține că medicii i-au spus că aceste simptome erau probabil cauzate de pastilelor contraceptive combinate.

Femeia în vârstă de 44 de ani a declarat că „a țipat încât s-a auzit în toată clădirea” când s-a luat decizia de a opri aparatul de susținere a vieții lui Paige, pe 6 octombrie.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate (NHS), riscul de a face un cheag de sânge este „mic”, afectând până la 1 din 1.000 de persoane care utilizează contraceptive hormonale combinate, precum pilula.

Un purtător de cuvânt a declarat că, deși pilula contraceptivă este o „metodă sigură și eficientă de contracepție pentru multe persoane”, există riscuri potențiale și efecte secundare.

Mama tinerei spune că singurul simptom a fost durerea de cap

Melissa a spus că a rămas în stare de șoc în urma decesului lui Paige, întrucât „nu au existat semne, doar o ușoară durere de cap” care a apărut „cu câteva săptămâni înainte ca ea să moară”.

„Paige mi-a spus: «Mamă, nu mai fi prostuță, e doar o durere de cap». A ieșit vineri,25 septembrie,, iar prietena ei a urcat-o mai devreme într-un taxi spre casă. A luat o băutură de la bar, dar nu a băut-o. Le-a spus prietenilor: «Mă doare puțin capul, s-ar putea să mă duc acasă».”, a explicat Melissa.

Familia a găsit-o pe Paige inconștientă în dormitor

Paige a fost găsită luni, după ce un membru al familiei a chemat-o să bea ceai și și-a dat seama că ea nu răspundea.

„În acel weekend, ea stătea la un membru al familiei, iar eu am primit un telefon de la el, spunându-mi că tocmai intrase în camera lui Paige să o întrebe dacă vrea ceai și că ea nu răspundea. Alți doi membri ai familiei s-au dus în grabă la acea casă și au încercat să-i facă resuscitare cardiopulmonară lui Paige. Nu știam în acel moment ce se întâmplă cu Paige. A sosit ambulanța, iar personalul medical a spus: «Nu răspunde, dar respiră».”, a adăugat Melissa.

Înainte ca medicii să apuce să o opereze și să-i îndepărteze cheagurile de sânge, Paige a fost, din păcate, declarată în moarte cerebrală.