O actriță din serialul ”Squid Game” a murit, la doar trei luni după ce a fost diagnosticată cu cancer la stomac

Lee Joo-Sil, în vârstă de 81 de ani, a interpretat-o în serial pe Park Mal Soon, mama lui Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) și mama vitregă a lui Hwang In Ho (Lee Byung Hun).

Ea a murit, duminică, la casa familiei sale din Uijeongbu, Coreea de Sud, potrivit ziarului național The Chosun Ilbo, citat de Daily Mail.

Ea a fost diagnosticată cu cancer la sân în urmă cu 30 de ani și i s-a dat o lună de viață.

Apoi, Lee a fost diagnosticată cu cancer la stomac în noiembrie anul trecut, în timpul unui control.

Înmormântarea ei va avea loc la Shinchon Severance Hospital pe 5 februarie.

Lee a început să joace în 1964, obținând mai întâi recunoaștere ca actriță vocală și interpretă. A apărut în mai multe drame coreene de-a lungul carierei sale de decenii, inclusiv în Country Diaries, The Uncanny Counter și The Present is Beautiful.

În 2024, ea a avut un rol principal în drama de weekend Beauty and Innocent Boy a postului de televiziune coreean KBS.

De asemenea, a apărut în filmul de acțiune și groază ”Train to Busan”.

