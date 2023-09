NYT: Tragedia cu 17 morți din Kostiantynivka, cauzată cel mai probabil de o rachetă trasă din greșeală de ucraineni

Tragedia de pe 6 septembrie, din orașul Kostiantynivka, unde 17 oameni au murit și peste 30 au fost răniți, a fost cel mai probabil cauzată de o rachetă lansată din greșeală a apărarea antiaeriană a Ucrainei, scrie The New York Times.

Atacul din piața centrală a orașului Kostiantynivka, din regiunea Donețk, de pe 6 septembrie, unul dintre cele mai mortale de la începutul războiului din Ucraina, a fost cel mai probabil rezultatul unei rachete ucrainene de apărare antiaeriană care a fost lansată din greșeală, scrie agenția bulgară de presă Novinite, care citează The New York Times.

17 persoane au fost ucise și 30 au fost rănite când piața a fost lovită, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat vina pe Rusia la două ore după incident.

La rândul său, mass-media din Moscova a transferat imediat vina pe Kiev.

BREAKING: Ukrainian ???????? Air Defense Missile Likely Caused Deadly Market Strike, NYT Investigation Finds President Zelenskyy had blamed Russia ???????? hours after the strike occurred in Kostiantynivka ???????? pic.twitter.com/QUKrv3mnr4 — Business Basics (@businessbasiics) September 19, 2023

Dovezile culese și analizate de The New York Times, inclusiv fragmente de rachete, imagini din satelit, relatări ale martorilor și postări pe rețelele de socializare, sugerează însă cu tărie că lovitura catastrofală a fost rezultatul unei rachete de apărare aeriană ucraineană trasă de un sistem Buk, relatează NYT.

NYT spune că martorii au auzit sau văzut forțele ucrainene trăgând cu o rachetă antiaeriană de la Druzhkivka, la 18 km de Kostiantynivka, în momentul atacului. Dovezile adunate în piață indică faptul că tocmai din această direcție, adică dinspre nord-vest, a venit racheta.

Acest lucru, potrivit presei, poate fi văzut și în filmările de la o cameră de securitate, din momentul exploziei - direcția este dinspre teritoriul controlat de Ucraina, și nu din partea controlată de Rusia. La începutul videoclipului, trecătorii privesc chiar în direcția din care vine racheta.

Gaura formată și resturile indică o lovitură venită dinspre teritoriul ucrainean

Autoritățile ucrainene au încercat inițial să împiedice jurnaliştii New York Times să aibă acces la rămășițele rachetei. În plus, Kievul a declarat anterior că nu va investiga incidentul, deoarece era „evident” că este vorba despre o lovitură cu rachete rusești.

Acestea erau două rachete sol-aer, a căror lansare a fost auzită și de reporterii New York Times care se aflau la Druzhkivka la acea vreme. Mai exact, rachetele Buk - care sunt folosite atât de Ucraina, cât și de Rusia. În plus, racheta S-300, folosită conform Ucrainei, are un focos diferit de cel care a explodat în piața din Kostiantynivka. Experții care au dorit să rămână anonimi asociază însă resturile din piață cu o rachetă 9M38, trasă din Buk.

Un expert în explozivi explică că și gaura formată și pagubele din zona lovită indică o direcție nord-vest.

„De ce racheta cu o rază de acțiune maximă de 30 km ar fi aterizat în Kostiantynivka nu este clar, dar este posibil să fi eșuat și să se prăbușească fără a-și atinge ținta dorită”, a continuat ziarul american.

În acest caz, cel mai probabil a aterizat și cu combustibil neutilizat în motor, care ar fi explodat sau ar fi ars la impact, ceea ce ar putea explica urmele de ardere de pe rachetă.

Tragedia de atunci coincidea cu un schimb de lovituri între Moscova și Kiev pentru Kostiantynivka; orașul a fost bombardat de forțele ruse în seara precedentă. Într-un grup Telegram, focul de artilerie a fost semnalat cu câteva minute înainte de evenimentele tragice de pe piață.

Sursa: StirilePROTV
Dată publicare: 19-09-2023 13:19