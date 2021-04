Numărul deceselor asociate Covid-19 în India ar fi, de fapt, mult mai mare. Acuzații la adresa oficialilor

În India s-au înregistrat peste 200 de mii de decese de la izbucnirea pandemiei. Apar însă tot mai multe dovezi că datele guvernului nu reflectă adevărul, iar dezastrul ar fi în realitate mult mai mare.

Ţara cu 1,3 miliarde de locuitori a avut în fiecare din ultimele șapte zile mai multe cazuri de infectare decât oricare altă țară din lume.

A mai fost şi un cutremur puternic în statul indian Assam, care a făcut stricăciuni la spitalele deja pline cu bolnavi de Covid.

Prea multă suferință, prea mulți oameni mor după ce s-au îmbolnăvit de Covid. Ministerul Sănătății a raportat aproape 3.300 de decese, în ultimele 24 de ore, încă un record negru. Dar oamenii obișnuiți și unii experți cred că, de fapt, autoritățile ascund dimensiunea reală a dezastrului, raportând considerabil mai puțini morți.

Rugurile ard fără încetare în crematoriile improvizate din Delhi.

Șofer de ambulanță: „Numai eu transport 10 - 12 trupuri în fiecare zi."

Familile celor decedați așteaptă cu orele să apară un loc în care pot îndeplini ultimele ritualuri - pentru un părinte sau un fiu, răpuși de Covid.

Amit Kaushik, rudă a unei persoane decedate: „Guvernul spune că 380 oameni mor în fiecre zi de coronavirus (în New Delhi), dar cred că sunt în jur de 1.000... peste 1.000.

Reporter: „Pe ce te bazezi când spui asta? De unde știi?”

Amit Kaushik: „Știm, pentru că am trecut pe la mai multe spitale. Pentru pacienți nu au paturi destule. Iar la crematorii am încercat deja la două, trei, dar ne-au spus că nu au locuri. Am ajuns până la urmă aici, dar trebuie să așteptăm, cred, vreo două, trei ore pentru un loc de incinerare."

Funeraliile organizate în crematoriile improvizate au devenit cea mai profitabilă afacere la Delhi, acum că majoritatea magazinelor sunt închise, în lockdown.

Jurnaliștii au stat de vorbă cu diverși responsabili în privința numărului real al victimelor. Unii oficiali au recunoscut, sub rezerva anonimatului, că șefii de rang înalt le cer să comunice mai puține decese decât sunt în realitate. O investigație a unei televiziuni a descoperit cel puțin 1.150 de cazuri de decese care nu au fost incluse în statistica oficială pentru New Delhi, săptămână trecută.

Oricum, oamenii mor pe capete în India, aşteptând paturi în spitale și oxigen.

Rudă: „Optzeci la sută dintre decese sunt cauzate de neglijența medicală de aici. Mi-am dat seama că i-ar fi putut salva pe mulți. Au fost în spital și nu au primit îngrijirea de care aveau nevoie. Din cauza lipsei de oxigen, a lipsei de medicamente, de injecții, oamenii mor aici..."

Femeie: „Am internat-o pe mama acum trei zile. Mi-au spus că starea ei e destul de bună și se recuperează. Apoi, azi-noapte, mi-au spus că nu mai au oxigen și s-o duc în altă parte."

De miercuri, toți adulții de peste 18 ani se pot vaccina în India. Însă până acum doar 1,6 la sută din populația țării a fost complet imunizată. Președintele Joe Biden a anunțat că America va trimite vaccinuri anti-Covid în India, dar și echipamente și cele necesare pentru producerea vaccinurilor pe plan local.