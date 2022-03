Nu există motiv de îngrijorare nici pentru ucraineni, nici pentru români după atacul asupra centralei din Ucraina

Forțele ruse au atacat, și controlează deja, cea mai mare centrală nucleară din Europa, aflată în Ucraina. Agresiunea a stârnit o uriașă îngrijorare, dar și condamnări ferme, din partea comunității internaționale.

''Structura de protecție a reactoarelor nucleare este concepută să facă față unor fenomene naturale, precum cutremurele, nu pentru a rezista obuzelelor de artilerie”, atrag atenția, experții britanici.

Din fericire, incendiul declanșat de bombele rusești, a fost stins, fără să fie semnalate scurgeri radioactive.

Forţele ruse au capturat centrala nucleară Zaporijia, dupa bombardamente intense urmate de un incendiu de proporții. Asaltul a provocat panică.

Volodimir Zelenski: “Chiar acum, tancurile rusești trag spre reactoarele noastre nucleare. Sunt tancuri echipate cu camere de termoviziune. Înseamnă că știu în ce trag. S-au pregătit pentru asta”.

Andriy Tuz, spokesperson for Zaporizhzhia nuclear power plant: “Tehnica militară a Federației Ruse trage asupra centralei nucleare Zaporizhzhia. Există o amenințare reală în legătură cu un pericol nuclear la cea mai mare centrală nucleară din Europa. Le cerem să oprească focul cu arme grele asupra blocurilor energetice ale centralei nucleare Zaporizhzhia. Repet: opriți atacul cu arme grele asupra blocurilor energetice ale centralei nucleare Zaporizhzhia!”.

Rusia vrea să dezlănțuie teroarea nucleară! A acuzat și președintele Zelenski în primele momente, când nu se știa care va fi deznodământul crizei.

Volodimir Zelenski: “Dacă se produce o explozie, aceasta va însemna sfârșitul. Sfârșitul Europei. Evacuarea Europei. Efectele ar putea fi de șase ori mai grave decât la Cernobîl! Doar o acțiune urgentă a Europei poate opri trupele rusești. Europa, trezește-te! Cea mai mare centrală nucleară din Europa arde acum!”.

La Washington s-a decis activarea echipei de răspuns pentru incidente nucleare. Din fericire, focul nu s-a extins la niciunul dintre cele 6 reactoare. Şi, după câteva ore, echipajele de pompieri au reuşit să-l stingă. Reactoarele centralei sunt protejate de structuri puternice şi au fost oprite în condiţii de siguranţă - a asigurat secretarul american al energiei, dupa o discutie cu omologul sau de la Kiev.

Rafael Mariano Grossi, director general of the International Atomic Energy Agency: „Atacul de noaptea trecută a afectat o clădire adiacentă reactoarelor. Vreau să subliniez că sistemele de siguranță ale celor 6 reactoare nu au fost afectate absolut deloc. Nu a fost eliberat în atmosfera material radioactiv. Aici vedeți cele 6 reactoare, iar asta e clădirea lovită, situată cam la un kilometru de reactoare, e un centru de instruire a angajaților.”

Cantemir Ciurea-Ercău - președintele CNCAN: "Valoarea pe care o indică în momentul de față detectorii de monitorizare a radioactivității mediului, e o valoare aferentă fondului natural ceea ce ne spune că evenimentele care au avut loc în ultima perioadă pe amplasamentul centralei Zaporojie nu au avut consecințe radiologice, prim urmare nu reprezintă un motiv de îngrijorare nici pentru ucraineni nici pentru români."

Zilele trecute, au făcut înconjurul lumii imagini cu baricadele ridicate de localnici și de angajați ai centralei Zaporijia. Oamenii s-au plasat ei înșisi drept scuturi în fața trupelor rusești care se apropiau.

Dupa atacul din noaptea de joi spre vineri, din baricade n-a mai rămas nimic.

Guvernul de la Londra a atras atentia că atacul iresponsabil al Rusiei la centrala nucleară Zaporijia a pus în primejdie siguranța întregii Europe.

Dominic Raab, vicepremierul britanic: “În mod clar a fost un bombardament nesăbuit la o facilitate nucleară sensibilă, precară şi foarte periculoasă. Şi este de două ori mai condamnabilă acţiunea lor, pentru că au continuat bombardamentul şi după ce au pornit incendiul, când echipajele de pompieri ucraineni încercau să ajungă acolo”.

Jesn Stoltenberg, secretar general NATO: “Atacul asupra centralei nucleare dovedește nesăbuința acestui război și cât de important este să ia sfârșit acum”.

Președintele Ucrainei i-a implorat din nou pe rusi să iasa în stradă in numar cat mai mare pentru a denunta razboiul.



Volodimir Zelenski: “Mă adresez poporului rus, am luptat împreună, în 1986, cu efectele catastrofei de la Cernobîl. Tineti minte grafitul fierbinte împrăștiat de explozie. Tineți minte evacuarea din Pripeat și pe o suprafață de 130 de kilometri din jur. Dacă nu ați uitat, atunci nu puteti tăcea! Ieșiți în stradă și să le spuneți că vreți să trăiți pe o planetă necontaminată. Radiațiile nu știu unde e Rusia ca s-o ocolească, radiațiile nu se opresc la granițe”.