Novak Djokovic susține că agentul său a completat greșit formularul de intrare în Australia

Novak Djokovic a recunoscut, miercuri, că s-a întâlnit cu un jurnalist când ştia că are Covid-19, descriind acest fapt drept o "eroare de judecată".

Însă el a afimat că nu ştia că este pozitiv atunci când a premiat copiii de la academia lui din Belgrad, la o zi după data testului său PCR. Cât priveşte declaraţia prezentată autorităţilor australiene înainte de sosirea în ţară, referitoare la faptul că nu călătorise în afara Serbiei anterior, aceasta a fost completată greşit de agentul său, a adăugat Djokovic.

Comentariile sale au fost făcute într-o declaraţie postată pe Instagram, menită să abordeze controversele din jurul eforturilor sale de a juca la Australian Open fără a fi vaccinat.

"Vreau să subliniez că m-am străduit foarte mult să asigur siguranţa tuturor şi respectarea obligaţiilor de testare. Am participat la un meci de baschet la Belgrad, la 14 decembrie, după care s-a anunţat că un număr de persoane au fost testate pozitiv cu Covid-19. În ciuda faptului că nu am avut simptome de covid, am făcut un test rapid de antigen în 16 decembrie, care a fost negativ şi, din precauţie, am făcut şi un test PCR oficial şi aprobat în aceeaşi zi", a spus el, scrie news.ro.

Liderul ATP a recunoscut că, după ce a primit rezultatul pozitiv, a participat, totuşi, la centrul său de tenis din Belgrad, 18 decembrie, la un interviu pentru L’Equipe”, deoarece "s-a simţit obligat" şi "nu a vrut să-l dezamăgească pe jurnalist". Djokovic spune că s-a distanţat social şi a purtat o mască, cu excepţia momentelor în care au fost făcute fotografii.

"În timp ce m-am dus acasă după interviu să mă izolez pentru perioada necesară, mi-am dat seama că aceasta a fost o eroare de judecată şi accept că ar fi trebuit să reprogramez acest angajament", a explicat el.

Djokovic a mai spus că declaraţia incorectă completată la 1 ianuarie, înainte de călătoria în Australia, a fost depusă de echipa lui în numele lui”.

"Agentul meu îşi cere sincer scuze pentru greşeala administrativă de a bifa caseta incorectă despre călătoria mea anterioară înainte de a veni în Australia. Aceasta a fost o eroare umană şi cu siguranţă nu deliberată", a adăugat el

Djokovici a spus că "a furnizat informaţii suplimentare guvernului australian pentru a clarifica această chestiune”, dar nu va face comentarii suplimentare "din cel mai mare respect pentru guvernul australian şi autorităţile sale şi ţinâd cont de procesul actual”.

În acelaşi timp, el a insistat că alte informaţii apărute în presă, despre faptul că el ar fi apărut în public în urma testării pozitive pentru Covid-19, reprezintă o "dezinformare”.

Novak Djkovic a câştigat apelul la decizia autorităţilor federale australiene de a-i anula viza de intrare în ţară, dar nu este sigur că va juca la Australian Open, deoarece ministrul Imigraţiei din statul de la Antipozi poate decide din nou că sârbul trebuie să părsească ţara.

Liderul ATP este încă în vizorul autorităţilor australiene. Acestea reexaminează documentele completate de numărul 1 mondial, nevaccinat şi cu scutire medicală pentru a ajunge la Melbourne.

Potrivit presei australiane, Djokovic ar fi susţinut într-un formular că nu a călătorit în cele 14 zile premergătoare zborului său către Australia. Cu toate acestea, el ar fi părăsit Serbia pentru a se antrena în Spania, în perioada Anului Nou.