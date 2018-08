Nou bilanț al inundațiilor din Kerala. Numărul morților a ajuns la 445

Un milion de persoane au fost instalate în adăposturi temporare şi 15 persoane sunt în continuare date dispărute, în urma musonului deosebit de violent, care a afectat această regiune tropicală foarte apreciată de turişti în sezonul uscat, informează AFP, citat de Agerpres.

Situaţia s-a ameliorat săptămâna trecută cu o reducere a cantităţii a ploilor şi o retragere a apelor din zonele inundate. Însă această descreştere a nivelului apelor a dezvăluit un peisaj dezolant cu pagube estimate la peste 3 miliarde de dolari.

When the going gets tough... you got to love the Mallus. Happy Onam all. #Kerala #Onam pic.twitter.com/2b0zg7sP8o