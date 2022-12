Non-culorile sunt în trend pentru sărbătorile din acest an. Cum arată cele mai tentante oferte la decorațiuni

Decorațiunile în alb și negru sunt în trend pentru sărbătorile din acest an, susțin specialiștii în design.

Aceștia spun că non-culorile sau nuanțele pastelate de roz ori argintiul sunt în top atunci când vine vorba de realizarea decorurilor de Crăciun, iar pentru cei care au bani de cheltuit la Beverly Hills, în capitala americană a luxului, oferta pare mai generoasă ca niciodată: de la splendidele bijuterii cu diamante și până la poșete din piele de aligator, ori îmbrăcăminte din cașmir.

Un Crăciun luminos, iată una dintre tendințele din acest an. Ca într-un ținut al minunilor de iarnă, găsim alb strălucitor, lumini sclipitoare, sticlă transparentă, cristal și multă fantezie. Asta, chiar dacă în multe locuri Crăciunul nu va fi clasic în lipsa zăpezii.

Asta nu înseamnă o renunțare la ornamentele colorate, dar unele mai îndrăznețe și neobișnuite, pentru că mulți s-ar fi săturat, spun specialiștii în amenajări interioare, de tradiționala combinație roșu-verde.

Brian Gold, proprietarul casei Aldik: „Trendurile din acest an sunt, într-adevăr, o sărbătoare a culorilor, atât de vibrante, ca roz, mov, albastru, dar sunt completate și de alt gen de nuanțe, care nu te-ai aștepta să fie alese pentru Crăciun, cum ar fi negrul și griul metalic intens. Apoi, brazii care par ninși au fost foarte populari în acest an. Aceștia sunt un fundal nemaipomenit pentru accentuarea oricărei culori pe care vrei s-o adaugi când decorezi bradul. Scot în evidență orice culoare adăugată, ca o fantezie de Crăciun”.

Căutați un cadou de lux de sărbători? Ce ziceți de un colier din aur alb, de 18 carate, împodobit cu peste 600 de diamante, care trec în valoare totală de o sută de carate? Îl puteți avea pentru 520.000 de dolari.

Dacă roșul este culoarea favorită, alegerea perfectă ar fi un colier personalizat cu rubine, care costă 380.000 de dolari, sau în varianata albastră, cu safire, unde se face o reducere specială de aproximativ 60.000 de dolari. Sau poate un ceas Phantom, din aur galben, încrustrat cu diamante. Costă ceva mai puțin de 400.000.

Beverly Hills este capitala luxului în America, într-un oraș în care, oricum, cumpărăturile sunt atracția turistică numărul unu.

Lilli Bosse, primarul din Beverly Hills: „Proprietarii de afaceri îmi spun că acesta este un an cu adevărat pozitiv pentru ei. Cred că oamenii sunt foarte încântați să se întoarcă, din nou, în magazine, nu mai cumpără online, vin la cumpărături. Redescoperă plăcerea, experiența foarte, foarte fericită a cumpărăturilor în stil clasic”.

Desigur, pentru sezonul sărbătorilor de iarnă, oferta este și mai generoasă. Inclusiv cu bijuterii, să le spunem, istorice. Poate cel mai scump cadou din cataloguri este o tiară Cartier, din 1935, care se poate transforma și în colier. 600 de diamante și alte pietre scumpe, care valorează în total 50 de carate, și trei milioane și două sute de mii de dolari.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-12-2022 19:26