Noi proteste în Franța. Forţele de ordine i-au evacuat pe manifestanţi la Paris, în apropiere de parlament

Potrivit prefecturii poliţiei din Paris, forţele de ordine au acţionat, în special cu tunuri cu apă, după o încercare de apropiere de situl Obeliscului Luxor, din centrul Place de la Concorde.

Intersindicatul care luptă împotriva reformei pensiilor din Franţa a lansat apel la "mitinguri" în acest weekend şi la greve şi demonstraţii pentru joi, 23 martie, după decizia guvernului de a adopta reforma fără a recurge la votul deputaţilor.

Prim-ministrul francez Elisabeth Borne a declarat joi, în Adunarea Naţională, că guvernul a ales să îşi angajeze răspunderea pentru adoptarea reformei pensiilor, care nu va mai fi supusă la vot în camera legislativă inferioară, notează Reuters şi AFP.

Potrivit unor surse din executiv citate anterior de AFP, preşedintele francez Emmanuel Macron a ales să treacă prin parlament fără vot reforma controversată a pensiilor, care majorează vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani.

