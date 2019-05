Nigel Farage, furios după ce un protestatar a aruncat un milkshake pe el. VIDEO

Un protestatar a aruncat în el cu un milkshake, acoperindu-l din cap până în picioare, în timp ce politicianul se deplasa însoțit de securitate pe stradă.

Farage s-a înfuriat pe bodyguarzii lui, întrebându-i cum a fost posibil așa ceva, relatează Daily Mail.

Pe fundal se pot auzi oameni râzând, în timp ce politicianul este escortat în afara zonei.

Chaotic scenes in Newcastle city centre as Nigel Farage hit by a milkshake. He’s been whisked away by his security. This is the aftermath. pic.twitter.com/qxz8yay492