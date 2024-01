NATO și UE au început pregătirile pentru un eventual război cu Rusia. Decizia care vizează flancul de est al Europei

Ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, atât NATO, cât şi Uniunea Europeană au început să accelereze pregătirile în cazul în care va izbucni un conflict militar cu Moscova. Într-un astfel de scenariu, SUA şi alţi aliaţi NATO ar trebui să trimită întăriri militare majore prin porturile din Marea Nordului, prin Germania şi Polonia, către frontul estic, relatează Reuters, citată de News.ro.

NATO şi-a avertizat însă membrii că prea multă birocraţie împiedică mişcările de trupe în Europa, o problemă ce ar putea cauza întârzieri majore în cazul în care ar izbucni un conflict cu Rusia.

În cadrul unui" eveniment organizat la Bruxelles, la Agenţia Europeană de Apărare a UE, ministrul olandez al Apărării, Kajsa Ollongren, a declarat că este esenţial să existe condiţii care să permită desfăşurări militare rapide înainte de apariţia unui eventual conflict.

"Geografia este ceea ce este. Asta înseamnă că trebuie să poţi să te deplasezi rapid din Olanda, prin Germania, până în Polonia", a declarat ea înainte ca cele trei ţări să semneze o scrisoare de intenţie pentru o cooperare mai strânsă în ceea ce UE numeşte mobilitate militară, un proiect deschis şi altor parteneri.

Forţele NATO trebuie să se confrunte în continuare cu o varietate de reglementări birocratice diferite, care se întind de la preavizul necesar înainte de a putea fi expediate muniţii până la lungimea permisă a convoaielor militare.

"Suntem în criză de timp. Ceea ce nu rezolvăm pe timp de pace nu va fi gata în cazul unei crize sau al unui război", a avertizat, într-o declaraţie pentru Reuters, la sfârşitul anului trecut, şeful comandamentului logistic al NATO, JSEC, generalul-locotenent Alexander Sollfrank.

"Avem nevoie de un Schengen militar pentru a asigura o circulaţie mai rapidă şi mai eficientă a personalului şi a materialului militar. Acest lucru va face Europa mai puternică. Am făcut un pas important: Polonia, Germania şi Ţările de Jos au semnat o declaraţie pentru realizarea unui coridor militar", a scris pe X Kajsa Ollongren, ministrul olandez al Apărării.

