NATO a reacționat după prăbușirea unei noi drone rusești în România. Cum a catalogat incidentul

Una dintre dronele Shahed lansate de ruși asupra porturilor ucrainene de la Dunăre Ismail și Reni a căzut pe teritoriul României. Incidentul a avut loc în noapte de miercuri spre joi, iar drona s-a prăbușit în Grindu, județul Tulcea.

NATO consideră că prăbușirea dronei rusești pe teritoriul Alianței, adică în România, nu a fost intenționată și, prin urmare, nu reprezintă o amenințare, a reacționat purtătorul de cuvânt interimar al NATO, Dylan White, potrivit Ukrainska Pravda.

"NATO nu are informații care să indice vreun atac intenționat al Rusiei împotriva aliaților. Continuăm să monitorizăm situația și rămânem în contact strâns cu autoritățile române", a spus White.

We strongly condemn Russian attacks against civilian infrastructure in #Ukraine & along the Danube. #NATO has no information indicating any intentional attack by Russia against Allies. We continue to monitor the situation and remain in close contact with the Romanian authorities. https://t.co/jfMphyA5W6