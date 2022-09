Motivul pentru care un bărbat a început să-i trimită bani fostei iubite, deși aceasta nu-și dorea. Cazul a ajuns în instanță

Jack Roach, în vârstă de 29 de ani îi trimitea fostei iubite transferuri de numerar doar pentru ca ea să fie nevoită să vadă mesajele sale în câmpul de referință pentru plată, potrivit Daily Mail.

Bărbatul din Little Sutton, Cheshire, i-a trimis sms-uri și a apelat-o constant pe Rachel Thomas-Tear, în vârstă de 24 de ani, după ce relația lor de trei luni s-a terminat în ianuarie.

