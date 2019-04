Motivul pentru care sud-coreenii au două vârste. Nicio femeie nu-și dorește să nască în decembrie

Sud-coreenii au un sistem unic în lume şi extrem de complicat de a-şi calcula vârsta, folosit în paralel cu cel occidental. E o ciudăţenie care face ca oamenii să aibă două vârste.

În plus, pot apărea situaţii absurde, în care un bebeluş de câteva ore să aibă, teoretic, doi ani. Pentru a simplifica lucrurile, un deputat propune renunţarea la această tradiţie veche de secole şi exprimarea vârstei ca în restul lumii.

În Coreea de Sud, oamenii consideră că au mai îmbătrânit un an nu de ziua lor, ci de Anul Nou. Pentru cei mai în vârstă, asta înseamnă Anul Nou Chinezesc, în timp ce generaţiile mai tinere consideră că au mai împlinit un an pe 1 ianuarie. Dar ciudăţeniile nu se opresc aici: sud-coreenii încep numărătoarea nu de la zero, ci de la un an. Toate acestea fac ca un copil născut pe 31 decembrie 2018 să aibă nu trei luni şi jumătate, ci doi ani.

Hwang Ju-hong, deputat: "Avem cel puţin patru feluri de a calcula vârsta. Coreea de Sud e singura ţară din lume cu un asemenea sistem. Nici măcar Coreea de Nord nu are un asemenea sistem. China şi Japonia şi-au unificat sistemul de calculare cu mult timp în urmă. Ar fi trebuit să o facem şi noi."

Originile acestei ciudăţenii, vechi de secole, nu sunt clare. Unele teorii spun că sud-coreenii consideră că bebeluşul are deja un an la naştere pentru că a stat aproape un an în pântecele mamei. Cât schimbarea vârstei de Anul Nou, aceasta are probabil legătură cu zodiacul chinezesc, în care nu contează data naşterii, ci anul. Totul pare a fi doar o problemă de cifre, dar într-o ţară obsedată de performanţă, vârsta poate fi un handicap sau un avantaj.

Din acest motiv, nicio mămică din Coreea de Sud nu-şi doreşte să nască în decembrie.

"Doctorul m-a întrebat de ce plâng şi i-am zis că ar fi trebuit să mai rezist până în ianuarie şi n-am putut. "Acum, copilul meu se va naşte în decembrie".

Oficial, Coreea de Sud foloseşte sistemul occidental de calculare a vârstei de la începutul anilor 60, dar de multe ori în viaţa de zi cu zi primează "vârsta coreeană".

"E o societate în care contează foarte mult anul în care te-ai născut şi anul în care ai intrat la şcoală. E greu de spus dacă e bine, dar eu am crescut în această cultură şi mi se pare mai comod aşa."

Sondajele din ultimii ani arată că majoritatea sud-coreenilor sprijină renunţarea la vechiul mod de calculare a vârstei, dar nu e clar cât de mult îşi doresc această schimbare. Lucrurile se vor tranşa curând, căci un deputat a propus renunţarea totală la sistemul tradiţional de calculare a vârstei.

