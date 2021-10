Motivul pentru care președintele Braziliei nu a fost lăsat să intre pe stadion la un meci

Getty

Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, nu a fost lăsat să intre pe stadion la meciul Santos – Gremio din cauza măsurilor de protecție împotriva Covid-19.

Mai exact, președintele nu este vaccinat și de aceea nu a fost lăsat să intre pe stadion, conform Goal.

Bolsonaro este sceptic față de vaccinul antiCovid.

„De ce trebuie să am un pașaport de vaccinare? Am vrut doar să mă uit la meciul lui Santos și mi s-a spus că trebuie să mă vaccinez. De ce? Am mai mulți anticorpi decât cei care au făcut vaccinurile”, a spus președintele.

Mai mult, Bolsonaro a fost și amendat pentru că nu purta mască într-o zonă din Sao Paolo în care acest lucru era obligatoriu.