Moscova susține că trupele Kievului plănuiesc un atac chimic împotriva soldaților săi. Clipul video prezentat de ruși

Ucraina s-ar putea să se pregătească să folosească arme chimice împotriva trupelor rusești, a anunțat, pe Twitter, ambasada Rusiei în Marea Britanie, comentând pe baza unei înregistrări video realizată anterior de militarii ucraineni.

Ambasada Rusiei la Londra a declarat că literele "OB" imprimate pe buteliile de gaz, pe care armata ucraineană intenționează să le atașeze la dronele de atac, înseamnă "muniție otrăvitoare", potrivit TASS.

"O înregistrare video publicată de militarii ucraineni îi arată aparent pe aceștia pregătindu-se să folosească arme chimice, posibil fosgen, interzis de Convenția ONU privind interzicerea armelor chimice (CWC), împotriva militarilor ruși", a declarat ambasada, postând înregistrarea video.

A video published by Ukrainian military apparently shows them preparing to use #chemicalweapons, possibly #phosgene, prohibited by @UN CWC, against Russian military. Letters "OB" stand for toxic munition. This also explains why the gas cylinders need to be stored in the fridge.